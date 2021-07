Rocco Casalino, la sua autobiografia “Il Portavoce” diventerà un film

L’ex portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la Mondadori - riporta il Corriere della Sera - hanno firmato un accordo per cedere i diritti del libro alla casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa. Nel volume, uscito il 16 febbraio, l’ex concorrente del Grande Fratello racconta la sua vita, dall’infanzia con il padre violento al bullismo subìto a scuola come figlio di immigrati in Germania, fino alla carriera politica

L’autobiografia

approfondimento

Rocco Casalino, la parabola del portavoce di Conte. FOTOSTORY

Il libro, con una copertina in stile House of Cards, è uscito il 16 febbraio, posticipato a causa della crisi di governo. Casalino fra le pagine rivendica: “Non mi ha regalato niente nessuno, questo è sicuro. E se sono orgoglioso di dove sono arrivato non è tanto per il ruolo che ricopro ma perché non dimentico mai da dove sono partito, cioè dalle condizioni più svantaggiate dell’universo”. Poi racconta alcuni momenti più duri sulla sua vita privata, legati al padre violento e bevitore seriale e alle serate passate con la sorella vasca da bagno, nell’unica stanza in cui potevano chiudersi a chiave. Nelle 270 pagine Casalino racconta anche degli anni trascorsi da emigrato in Germania e del bullismo subìto a scuola, poi la laurea in ingegneria e nel 2000 la partecipazione al Grande Fratello. Infine la strada politica che lo porta al M5S e al ruolo di portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.