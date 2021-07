Meteo, le previsioni di mercoledì 7 luglio

E' imminente una nuova fiammata dell'anticiclone africano che riporterà le temperature massime a superare i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al Centro-Nord. Da mercoledì a venerdì l'aria calda in arrivo dal deserto farà schizzare le temperature sempre più in alto. Al Nord i valori massimi toccheranno punte di 36-37 gradi in Emilia, in Lombardia, in Veneto, fino a 39 al Centro sulle Marche, Toscana e Lazio. Punte anche superiori sono attese al Sud come in Puglia e Basilicata e sulle Isole Maggiori. Oltre al gran caldo si dovrà fare i conti anche con lo sviluppo di forti temporali che fino a mercoledì interesseranno le Alpi occidentali, poi giovedì riusciranno a sfondare sulle pianure piemontesi e lombarde come a Milano e Torino. Assieme ai temporali sarà alto il rischio di grandinate e di improvvisi colpi di vento.

Allerta arancione su 9 città

Ancora alti i livelli di umidità con temperature sopra le medie stagionali. Il bollettino quotidiano delle ondate di calore curato dal ministero della Salute per mercoledì 7 luglio, segnala allerta di "livello 2" (bollino arancione) per 9 città: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Rieti. Per giovedì è atteso un ulteriore aumento delle temperature.