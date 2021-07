Meteo, le previsioni di martedì 6 luglio

E’ tornato l’anticiclone africano e da martedì una nuova bolla di calore attanaglierà tutto il nostro Paese. Sono attese punte di 35 -37 gradi su molte regioni. Il caldo ci accompagnerà per buona parte del mese, le ultime proiezioni ci indicano per la fine di luglio l'arrivo della più potente ondata di calore dell’estate

Italia ancora nella morsa del grande caldo, soprattutto al Centro e al Sud. Dal bollettino quotidiano delle ondate di calore curato dal ministero della Salute è prevista "allerta 2 arancione" a Campobasso, Frosinone e Perugia e mercoledì 7 luglio anche a Bologna, Bolzano, Firenze, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Il "livello 2" indica "condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare tra la popolazione più fragile. Forte aumento delle temperature: sono attese punte di 37 gradi a Bologna, 35 a Firenze, Palermo e Roma. Il caldo aumenterà di qualche grado nella giornata di mercoledì.

Allerta in Sardegna

Nuova ondata di caldo in Sardegna per le giornate di martedì e mercoledì 7 luglio, a causa dell’arrivo di masse d’aria di estrazione africana sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Il caldo sarà accompagnato dall’afa a causa degli elevati tassi di umidità. Nello specifico le massime risulteranno molto elevate, superiori ai 37 gradi, con punte di oltre 40, in particolare sui settori occidentale e centrale dell'Isola.

Le previsioni al Nord

Sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio temporali sulle Alpi occidentali. Massime in aumento e comprese tra 30 e 35 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata pienamente estiva con tanto sole su tutte le regioni. Nuvole pomeridiane in Appennino ma senza piogge. Il soleggiamento sarà accompagnato da temperature molto elevate fino a 35-36 gradi.

Le previsioni al Sud

Il sole sarà protagonista su tutte le regioni. Caldo con temperature massime fino a 36 gradi. Nubi in Appennino nel pomeriggio ma senza piogge.