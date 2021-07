Sedicenne uccisa nel Bolognese, il legale: "Omicida lucido, non folle"

L'avvocato della famiglia di Chiara Gualzetti, parlando del giovane che ha confessato l'omicidio: "Ha cancellato le chat, è tornato a casa e ha risposto al cellulare come se nulla fosse". Oggi l'autopsia sul corpo della vittima. I genitori alla fiaccolata: "Vogliamo giustizia" Condividi:

"Non c'è follia. Dalla ricostruzione degli eventi una persona cha ha la lucidità di cancellare le chat, di tornare a casa e di rispondere al cellulare come se nulla fosse accaduto è poco compatibile con la follia". Lo ha detto l'avvocato Giovanni Annunziata, che assiste la famiglia di Chiara Gualzetti, la ragazza di 16 anni uccisa a Monteveglio, nel Bolognese, a poche centinaia di metri da casa, parlando del coetaneo che ha confessato il delitto parlando di una "spinta superiore". Secondo il legale si è trattato di un atto "feroce e disumano". Per il giovane indagato è stato convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare. Lo ha deciso il Gip del tribunale per i minorenni di Bologna, accogliendo le richieste della Procura, all'esito dell'udienza e confermando anche l'aggravante della premeditazione dell'omicidio. Oggi è in programma l'autopsia sul corpo della vittima.

La confessione del giovane: "Ricordo che non moriva"

Chiara è stata "colpita ripetutamente" dal coetaneo con una serie di fendenti con un coltello da cucina. È questa la ricostruzione della Procura per i minorenni di Bologna. L'aggravante deriva dal fatto, secondo l'accusa, che l'azione è stata concertata nei giorni precedenti e che l'indagato ha portato con sé un coltello. Tutto sarebbe successo, secondo l'imputazione provvisoria e in attesa dell'autopsia, intorno alle 10 di domenica 27 giugno. Davanti al Gip il sedicenne ha ribadito le dichiarazioni fatte nell'interrogatorio davanti agli inquirenti, nelle quali aveva confessato il delitto. "Ricordo che non moriva e mi sono stupito di quanto fosse resistente il corpo umano", ha detto il giovane durante la confessione, secondo quanto riporta il Corriere.