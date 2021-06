Live In Firenze, Garavaglia: Green pass ha fatto tornare gli stranieri

Il tema del turismo è stato affrontato a Live In Firenze con il ministro Massimo Garavaglia. "Il Green pass ci ha permesso di ripartire con il turismo aprendo all'Europa con regole uguali per tutti, ma anche agli Stati Uniti e al Canada". Le discoteche? " Riapriranno sul modello virtuoso di San Marino ".

"Buona idea di federazione centrodestra"

"L'idea della federazione del centrodestra mi piace, perché in questo momento l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno è litigare. E anche gli ultimi sondaggi sono confortanti in questo senso", ha detto sul fronte politico mentre sul reddito di cittadinanza è critico: "Una distorsione che necessita di un aggiustamento".