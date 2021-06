Live In Firenze, la lotta alle mafie nel panel con Gratteri e Rizzi

La lotta alle mafie è stato il tema al centro del confronto con il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e il direttore della Criminalpol e Vice Capo della Polizia Vittorio Rizzi, ospiti di Ketty Riga. La pandemia ha dato forza alle mafie in un momento di crisi per le imprese, per questo il contrasto alla criminalità organizzata è diventato ancora più vitale

La lotta alle mafie è stato il tema al centro del confronto con il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e il direttore della Criminalpol e Vice Capo della Polizia Vittorio Rizzi, ospiti di Ketty Riga. La pandemia ha dato forza alle mafie in un momento di crisi per le imprese, per questo il contrasto alla criminalità organizzata è diventato ancora più vitale.

Gratteri: le mafie comprano senza passaggi di proprietà

“Le mafie non hanno regole, né bisogno di garanzie - spiega Gratteri - l’usurato dalle mafie sa che la garanzia è la sua stessa vita. Quest’anno è successo qualcosa che va oltre: le mafie comprano senza passaggio di proprietà, come se non fosse successo nulla. Un proprietario continua a gestire la sua attività come se nulla fosse, ma dietro si sono i soldi della mafia. Alberghi, ristoranti, pizzerie sono state le catergorie più esposte. Un grande affare per le mafie, loro hanno pensato che prima o poi si uscirà da questa pandemia e diventerà produttivo investire in alberghi, ristoranti e pizzerie.

Gratteri: usura in aumento, è una lenta agonia

"Abbiamo ricevuto molte più denunce per usura - spiega Gratteri - questo reato dura per anni, quindi ancora è presto per fare statistiche. Dura anni perché è una lenta agonia. Deve essere incastrato bene l’usurato. Non si denuncia per paura e perché c’è sempre l’idea di uscirne. E' una dipendenza, come per la tossicodipendenza".

Gratteri: gli Stati in Europa negano la presenza di mafie al loro interno

"L’Italia dal punto di vista normativo per l’antimafia è tra le più evolute del mondo - spiega Gratteri - il dramma è l’Europa. Purtroppo l’Europa non è attrezzata per contrasto alle mafie e al riciclaggio. Se parto dall’Italia con due valigie piene di euro, entro in un autosalone di Francoforte, compro un’auto da 80mila euro in contanti e me ne torno in Italia, nessuno mi chiede dove ho preso quei soldi. L’Euorpa è una grande prateria, si occupa poco di sicurezza. Da un punto di vista sostanziale, se devo indagare su un traffico di droga, e il trafficante si muove tra Gemania, Belgio e Olanda, io mi devo raffrontare con sistemi giudiziari diversi. L’Italia ritengo abbia gli strumenti giusti - sottolinea Gratteri - sono gli altri Stati che non vogliono riconoscere che nei loro Stati c’è la mafia. Il Paese con la maggior densità 'ndranghetista dopo l’Italia è la Germania. Ci sono decine di locali della 'ndrangheta. Ma non si creano il problema. Dovrebbero spiegare ai loro cittadini perché da 25 anni negano l’esistenza delle mafie. Dire che lì ci sono le mafie significa scoraggiare gli investitori stranieri".

Gratteri: manca la volontà politica per cambiare le regole affinché non sia conveniente delinquere

Gratteri ricorda che "il vaccino contro la mafia c'è, va migliorato. Ancora oggi in Italia è conveniente delinquere. Bisogna cambiare le regole del gioco, ma non mi pare ci sia la volontà politica per cambiare le regole del gioco affinché non sia conveniente delinquere".