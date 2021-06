Il saluto del Capo dello Stato in occasione dell'evento di Sky TG24 nel capoluogo toscano: "Considero particolarmente significativo che il mondo del giornalismo e della televisione partecipi attivamente alla promozione del dibattito sulle sfide che attendono la nostra società dopo il lungo e difficile periodo segnato dalla pandemia", ha scritto Mattarella, sottolineando come i media siano "uno strumento prezioso e irrinunciabile nella costruzione e nel consolidamento della democrazia"

Un augurio d'eccezione apre la nuova edizione di LIVE IN , l'evento di Sky TG24 che fa tappa a Firenze il 25 e 26 giugno. È quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha inviato un messaggio al direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis e a tutti gli organizzatori, i relatori e i partecipanti di LIVE IN Firenze rivolgendo loro un "intenso augurio di buon lavoro".

La lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per LIVE IN Firenze

"Sono lieto di inviare un saluto augurale all'odierna edizione di Sky TG24 Live In, che si svolge a Firenze - città simbolo del Rinascimento - nel segno della ripresa nazionale, in un delicato momento di transizione tra la difficile fase delle chiusure e del coprifuoco e la progressiva ripresa della normalità in tutti i campi.

Considero particolarmente significativo che il mondo del giornalismo e della televisione partecipi attivamente alla promozione del dibattito sulle sfide che attendono la nostra società dopo il lungo e difficile periodo segnato dalla pandemia.

I media - chiamati ad affrontare le rapide trasformazioni tecnologiche che ne stanno cambiando radicalmente la fisionomia - sono uno strumento prezioso e irrinunciabile nella costruzione e nel consolidamento della democrazia, contribuendo a promuovere il confronto delle idee, accrescendo la coscienza critica dei cittadini, diffondendo informazione, conoscenza, sollecitazioni e proposte.

Convinto che la "ripartenza" sarà efficace se le diverse componenti della società sapranno intrecciare, nel rispetto dei propri ruoli, un dialogo fruttuoso, rivolgo agli organizzatori, ai relatori e ai partecipanti all'iniziativa, un intenso augurio di buon lavoro".

Sergio Mattarella