Live In Firenze, il confronto tra Gelmini, Decaro e Nardella

Sul tema del rapporto tra Stato centrale e province autonome, è andato in scena il confronto tra la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Maria Stella Gelmini, il presidente dell'ANCI e sindaco di Bari Antonio Decaro e il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Gelmini: leale collaborazione tra governo centrale e autonomie

Sul tema del rapporto tra governo centrale ed enti locali, Gelmini spiega: "Uno spirito di servizio ha animato tutte le regioni durante la pandemia. Se oggi la campagna di vaccinazione va bene, lo si deve a una collaborazione ampia tra le varie strutture. La grande alleanza ha favorito un sistema di vaccinazione che ha dato buoni numeri: questo risultato è la prova che, pur tra qualche criticità e tensioni, la collaborazione tra le istituzioni ha dato esiti positivi".

Gelmini: con la variante Delta è fondamentale vaccinare

"C'è stata una difficoltà nella fase iniziale della campagna vaccinale - ha detto Gelmini sul tema pandemia - ma poi il governo ha individuato regole precise e uguali per tutti. Quando lo Stato si è assunto le proprie responsabilità, per le regioni è stato semplice riprendere quelle indicazioni. Con la variante Delta i vaccini sono ancora più indispensabili e serve la seconda dose, per questo è importante continuare a vaccinare. Bisogna avere fiducia nella scienza. E' un lavoro immane, specie per chi lavora negli hub vaccinali, con la diffidenza di una parte delle persone. Ma anche con l'aiuto dei media e con una campagna di informazione queste resistenze si possono superare. Il vaccino è l'unica arma che si ha contro la variante Delta. Il vaccino funziona contro questa variante, si è visto che in altri Paesi non sono aumentate le ospedalizzazioni. Bisogna farci trovare pronti per quando riaprirà la scuola a settembre".

"Quando c'è stato il problema di Astrazeneca - commenta Gelmini - ho temuto che la campagna vaccinale potesse non andare bene, ma le difficoltà sono state superate. Ma come dice il presidente del Consiglio Mario Draghi non ne siamo ancora usciti, bisogna usare tutte le precauzioni del caso. Ora ci si occuperà anche delle emergenze economiche e sociali, non meno rilevanti".

Gelmini: tornare al principio di sussidiarietà

"Non credo che l'eredità della pandemia sia un nuovo centralismo - commenta Gelmini - bisogna tornare al principio di sussidiarietà, a un nuovo federalismo, senza incorrere in nuove divergenze. Dobbiamo coniugare autonomia e perequazione, misure che rendano più efficiente il rapporto con la pubblica amministrazione".

"Abbiamo predisposto un pacchetto di semplificazioni, tutti hanno collaborato. C'è la possibilità di migliorare il testo e renderlo ancora più efficace. Le priorità sono giovani, donne, Mezzogiorno e la capacità di riunire il Paese. Bisogna avere la possibilità di mettere al mondo i figli, avere congedi parentali - conclude Gelmini - un Paese dove i giovani non trovano sussidi, ma possibilità di utilizzare le proprie competenze".