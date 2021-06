Rubiera, incendio alla Kerakoll: in fiamme una catasta di pellet

I vigili del fuoco sono entrati in azione e, dopo aver fatto uscire gli operai, hanno cercato di domare il rogo per evitare che le fiamme interessassero lo stabilimento

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di venerdì fuori dall’azienda Kerakoll di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. Ad andare in fiamme è stata una catasta di pellet, posizionata all’esterno dello stabilimento. I vigili del fuoco sono entrati in azione e, dopo aver fatto evacuare gli operai, hanno cercato di domare il rogo velocemente per evitare che le fiamme interessassero anche lo stabilimento.