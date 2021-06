Tortolì, donna accoltellata dall'ex esce dal coma e chiede del figlio

Paola Piras si è svegliata dopo 40 giorni dal coma indotto farmacologicamente. Lo scorso 11 maggio la 51enne era stata colpita con 18 coltellate dal suo ex compagno di origini pakistane. Il figlio della donna, Mirko, di 19 anni era rimasto ucciso mentre cercava di difenderla. Ora la mamma chiede di lui ma i dottori ancora non le hanno detto cosa è successo per non aggravare le sue delicate condizioni di salute

Dopo quasi 40 giorni, Paola Piras si è svegliata dal coma indotto farmacologicamente. La donna di 51 anni, di Tortolì, in Sardegna, la mattina dell'11 maggio era stata colpita con 18 coltellate dal suo ex compagno di origini pakistane. Il figlio della donna, Mirko, di 19 anni era rimasto ucciso nel tentativo di difendere la mamma. Il risveglio della donna è stato confermato all'ANSA dai dirigenti della Assl di Lanusei, dove la donna è ricoverata. Paola Piras sta facendo passi importanti verso la guarigione ma non è ancora fuori pericolo: respira autonomamente e ha ripreso ad alimentarsi, ma dal suo letto d'ospedale cerca il figlio Mirko. Per il momento non sa ancora l'epilogo dell’aggressione culminata con la morte del ragazzo. I medici dell'ospedale Santa Maria della Mercede temono che la notizia possa aggravare le sue già delicate condizioni di salute.