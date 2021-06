Un bambino di un anno è stato trovato morto questa mattina a Ferrara nella camera da letto di casa. A ritrovarlo i carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti dopo la telefonata della madre del piccolo, 30enne, che aveva chiamato il 112 chiedendo aiuto per il figlio morto. Nell’abitazione anche altri due figli minori, di 5 e 9 anni, che ora sono stati affidati alla nonna.

Fermata la madre del bimbo



All’arrivo dei militari la donna, trovata ferita, si è scagliata contro di loro. Ora è stata affidata alle cure dell'ospedale di Cona, trattenuta in psichiatria. I carabinieri indagano per omicidio. La donna e i figli vivevano da soli in casa da qualche settimana.