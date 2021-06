Sardegna, addio al green pass: via libera all'ingresso dei turisti

Dopo un periodo di puntuali controlli anti Covid sugli arrivi, il governatore Christian Solinas non ha progato l'ordinanza sulle restrizioni per le persone in arrivo. Valgono dunque le regole per gli spostamenti tra regioni in zona bianca. E altre novità dovrebbero arrivare con l'entrata in vigore del Green Pass europeo

Stop al green pass in Sardegna . Sull'isola scatta il via libera all'ingresso dei turisti, dopo un lungo periodo di puntuali controlli anti Covid sugli arrivi che avevano "blindato" la regione. La decisione arriva direttamente dal governatore Christian Solinas, che non ha prorogato l'ordinanza, scaduta ieri a mezzanotte, sui controlli in ingresso.

Valgono le regole della zona bianca

A partire da oggi, in Sardegna valgono le regole sugli spostamenti per le regioni in zona bianca. Non c'è più, quindi, l'obbligo per chi arriva sull'isola della registrazione prima dell'imbarco, operazione che veniva effettuata nella sezione "Nuovo coronavirus" del sito internet della Regione, oppure utilizzando l'app Sardegna Sicura.

La scelta di Solinas sarebbe legata anche alla futura entrata in scena del green pass europeo, in programma tra due settimane. Nei prossimi giorni potrebbero essere valutate strette per chi arriva dalla Gran Bretagna, colpita in modo duro dalla variante Delta del virus. In ogni caso si tratterebbe di disposizioni concordate a livello nazionale, che la Sardegna dovrebbe poi applicare.

Novità anche per ristoranti e bar. Solinas non ha prorogato l'ordinanza emanata due settimane fa, con il ritorno in zona bianca. Il provvedimento era stato contestato dai gestori dei locali a causa della difficoltà nel rispetto di alcune regole molto restrittive, in primis quelle legate alla capienza nei locali, con un calcolo in base ai metri cubi d'aria per persona.