Barletta, crolla palazzina: tre feriti. Ipotesi fuga di gas

Una palazzina è crollata in serata a Barletta, probabilmente a causa di una fuga di gas. Sono tre i feriti - due uomini e una donna - secondo un primo bilancio. A quanto si apprende tra i coinvolti c'è il tecnico che era stato chiamato per intervenire su una bombola di gas apparentemente difettosa. Il crollo è avvenuto in via Curci, una traversa di via Roma. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sul posto i soccorritori hanno prima rimosso a mano i blocchi di tufo per cercare mettere in salvo i feriti, poi è giunta sul posto una piccola ruspa coordinata dai pompieri.