Bari, morto 54enne ricoverato per trombosi dopo vaccino anti-Covid

Era in rianimazione al Policlinico dal 12 giugno scorso per "un evento avverso di tipo ischemico" verificatosi in "un periodo successivo" all'inoculazione del siero Johnson & Johnson, avvenuta lo scorso 26 maggio

È morto al Policlinico di Bari il paziente 54enne ricoverato in rianimazione dal 12 giugno scorso per "un evento avverso di tipo ischemico" verificatosi in "un periodo successivo alla vaccinazione" anti-Covid. L'uomo aveva ricevuto il siero Johnson & Johnson lo scorso 26 maggio in un hub della provincia di Bari.