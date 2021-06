Meteo, le previsioni di mercoledì 16 giugno

Arriva il grande caldo con la prima ondata nordafricana che raggiunge l'Italia e porta le temperature a salire anche a 40°C. Bel tempo in tutto il Paese, da Nord a Sud, a partire da mercoledì 16 giugno fino a tutto il weekend. Qualche temporale a ridosso dei rilevi alpini, ma tanto sole in gran parte della penisola e sulle isole ( LE PREVISIONI ).

L'anticiclone africano porta sole e caldo estivo con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, a eccezione dell'arco alpino dove potrebbero verificarsi alcuni temporali al pomeriggio, in estensione anche sulle Prealpi. Le massime raggiungono i 34° per poi aumentare ancora di più nella restante parte della settimana. A Milano nubi sparse con ampie schiarite e poi qualche addensamento serale, le temperature più calde arrivano nel pomeriggio con massime fino ai 31°C. Da poco nuvoloso a nuvoloso il cielo di Torino con piogge e temporali previsti in serata e temperature tra i 21°C e i 32°C.

Mercoledì di sole e caldo anche nelle regioni centrali con qualche pioggia solo sull'Appennino emiliano occidentale. Le temperature arrivano ovunque intorno ai 30°C. Cielo sereno con leggere velature a Roma e qualche vento debole che porta il mare a essere un poco mosso e temperature tra i 18°C e i 29°C. Giornata in prevalenza soleggiata anche a Firenze con allerta meteo per afa. La massima nel capoluogo toscano raggiungerà i 32°C.

Le previsioni al Sud

L'anticiclone nordafricano è ben saldo al Sud con le temperature fino a 30° ma in aumento nel corso della settimana. Cielo sereno in tutte le regioni con qualche velatura solo sui rilievi appenninici e anche il mare sarà poco mosso ovunque. Cielo in prevalenza poco nuvoloso a Napoli con qualche addensamento nel pomeriggio ma senza pioggia. Sole splendente a Palermo per tutta la giornata con temperature tra i 22°C e i 29°C.