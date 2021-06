Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 15 giugno

Sono 1.255 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 907 ), a fronte di 212.112 tamponi giornalieri effettuati (ieri 79.524). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,6% (ieri 1,1%). È il dato più basso da quando, a gennaio, il bollettino comprende sia i test molecolari che quelli antigenici. Sono 63 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive sono 504 (-32), con 26 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 15 giugno sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.247.032. Le vittime in totale sono 127.101, con 63 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 36). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 53.074, per un totale di 4.014.025. I ricoverati con sintomi sono 3.333 (-132). Sono invece 102.069 le persone in isolamento domiciliare (-51.720). Ma su questo parametro (come per i guariti) c’è da precisare che la Campania ha comunicato un aggiornamento dei dati molto cospicuo (vedi sotto nelle note). I tamponi sono in tutto 68.896.197 - di cui 50.656.352 processati con test molecolare e 18.239.845 con test antigenico rapido -, in aumento di 212.112 rispetto al 14 giugno. Le persone testate sono finora 28.896.891, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Nelle note, la Regione Campania riporta che, a seguito delle periodiche verifiche, si è riscontrato un disallineamento che, dopo un accurato e dettagliato controllo da parte delle ASL, ha evidenziato 48.078 soggetti ancora riportati erroneamente in "Isolamento Domiciliare" e che, pertanto, sono stati assegnati alla categoria "guariti". La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi è stato eliminato un caso già riportato nei giorni passati in quanto già segnalato da altra Regione. La Regione Emilia Romagna riporta che dal totale dei casi positivi è stato eliminato un caso, positivo a test antigenico ma non confermato con tampone molecolare.