Rimane impigliata in pompa agricola, grave una 26enne nel Piacentino

La giovane, secondo le prime ricostruzioni, era al lavoro in un campo in un'azienda agricola nel comune di Calendasco, in località Boscone Cusani. Pare stesse attingendo acqua da irrigazione da un pozzo attraverso una pompa, quando sarebbe rimasta impigliata per i capelli nel meccanismo e ha battuto con violenza la testa. Portata con l'eliambulanza all'ospedale di Parma, è in prognosi riservata