Irlanda, bimba di tre mesi sbranata dal cane mentre dorme nella culla

E' stata azzannata nel cuore della notte mentre dormiva nella sua culla Mia O'Connell, una bambina di soli tre mesi. La tragedia è avvenuta nella contea di Waterford, in Irlanda. L'animale di cui non è ancora stata specificata la razza l'avrebbe aggredita intorno alle 2 del mattino di lunedì 7 giugno provocandole gravi ferite alla testa. Quando i famigliari si sono accorti di quanto stava avvenendo hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La bambina è stata portata d'urgenza al Cork University Hospital dove però è stata dichiarata morta un'ora dopo. La vicenda che ora è al vaglio degli inquirenti non è ancora del tutto chiara. Stando alle prime ricostruzioni Mia sarebbe stata fatta cadere dalla culla e trascinata dal cane sul pavimento. Una volta a terra l'animale l'avrebbe morsa in più punti fino all'intervento dei genitori.