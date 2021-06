Meteo, le previsioni di mercoledì 2 giugno

Dopo un lungo periodo caratterizzato da tempo variabile e perturbazioni che a più riprese hanno interessato molti angoli del nostro Paese, l'alta pressione inizierà ad espandersi con sempre maggiore decisione. Tra mercoledì 2 e giovedì 3 una modesta perturbazione porterà qualche temporale a ridosso dei rilievi alpini e sulla Sicilia interna, mentre sul resto del Paese le cose andranno decisamente meglio. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con le aumenteranno con maggiore convinzione. Questi saranno i primi segnali di una nuova riscossa anticiclonica che, da venerdì 4 giugno, avvolgerà tutta Italia. Le temperature saliranno sensibilmente su tutte le regioni con valori massimi fino a 30-32 gradi anche al Nord come a Milano, Torino, Bologna e al Centro come a Firenze e Roma.

Le previsioni al Nord

Tempo variabile tra ampie schiarite e nubi irregolari. Piogge sparse sulle Alpi occidentali e l’estremo Nord Ovest. Nuvoloso anche in Liguria. Temperature in contenuto aumento con massime comprese tra 22 e 26 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata in prevalenza serena con maggiore nuvolosità in Toscana e nubi medio alte sull’Appennino. Farà più caldo con massike comprese tra 24 e 27 gradi.

Le previsioni al Sud

Generalmente tempo buono con nubi medio alte sui rilievi. Possibili scrosci di pioggia in Sicilia, in miglioramento serale. Temperature in aumento con valori massimi fino a 28 gradi.