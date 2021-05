Festa del 2 giugno, 9 milioni di italiani in vacanza

Voglia di viaggiare o, come ormai dicono negli Usa "revenge tourism". L'Italia riparte, nel vero senso della parola. A dirlo è il ministro Massimo Garavaglia: "Le previsioni che abbiamo sono di 9 milioni di turisti italiani in giro per il Paese in questo ponte del 2 Giugno".

Si torna a viaggiare, soprattutto a km zero. Ma non solo per il ponte del 2 giugno. "C'è un +10% di italiani che hanno gia' prenotato, o pensano di prenotare per quest'estate - aggiunge il monistro del turismo - siamo al 54,5%, 10 punti in più rispetto al 2020". Che vuole di più e spera di recuperare il turismo straniero. (L'anno scorso sono andati perduti 27 miliardi).

Per il comparto del turismo, il ministro Massimo Garavaglia vede prospettive positive. Il Governatore della Banca d'Italia Visco - osserva - ha detto che si supererà il 4% di ripresa quest'anno il che vuol dire una seconda parte del 2021 particolarmente buona anche dal punto di vista dei flussi turistici".