Rimini, uomo trovato morto con un taglio alla gola a Miramare

A Miramare, frazione di Rimini , nella notte tra il 28 e il 29 maggio un uomo di 35 anni di origine peruviana è stato trovato senza vita in un monolocale nella zona sud della città romagnola. A chiamare i soccorsi il convivente del trentacinquenne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Rimini. Secondo una prima ipotesi, il trentacinquenne è stato ucciso con un coltello e la causa della morte sarebbe una ferita profonda alla gola.

I carabinieri interrogano i conoscenti della vittima

L'allarme è scattato intorno all'una di questa notte. Sul posto è poi arrivato anche il magistrato di turno, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, accompagnato dal comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Rimini. In queste ore ci stanno vagliando diverse ipotesi, i carabinieri stanno interrogando tutti quelli che conoscevano il trentacinquenne peruviano che viveva in un monolocale preso in affitto.