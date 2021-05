Forte dei Marmi, incendio danneggia uno storico stabilimento balneare

Il bagno Gilda è andato semidistrutto a causa di un rogo scoppiato poco prima delle sei del mattino per cause ancora in corso di accertamento

Uno stabilimento balneare di Forte dei Marmi, lo storico bagno Gilda di Forte, è andato semidistrutto a causa di un grosso incendio scoppiato poco prima delle sei del mattino del 29 maggio per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte nell'incendio.