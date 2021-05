Spazio: Accordo tra Aeronautica Militare e Regione Emilia Romagna

"Lo Spazio è sempre più al centro del confronto geopolitico ed economico tra le maggiori potenze mondiali. L’accordo di oggi è la dimostrazione che la collaborazione tra l’industria di settore, l’Università e il mondo militare è cruciale per garantire al Paese un’opportunità di crescita tecnologica e sviluppo economico. L’accordo di oggi è la dimostrazione che l’Italia gode di un forte posizionamento tecnico scientifico internazionale e la Difesa conferma di essere istituzione di riferimento in settori altamente specializzati come quelli del volo umano spaziale e della cyber" ha dichiarato il ministro in occasione della firma del protocollo da parte del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso e del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Il progetto

Il progetto si snoderà fino al 2024 con una dote finanziaria di 2,1 milioni di euro. Attraverso la cooperazione tra Aeronautica Militare e la società Axiom Space, punta ad ampliare la conoscenza tecnologica e scientifica nell'ambito delle nuove iniziative in corso e quelle in fase di avvio, nel contesto del volo spaziale commerciale negli Stati Uniti. In particolare a Houston la Regione costituirà un 'Osservatorio Space Economy', un presidio per la gestione delle attività spaziali che colleghi le aziende italiane e quelle americane. Tra gli obiettivi la promozione della partecipazione a missioni spaziali con astronauti italiani per attività di test e valutazione operativi e di ricerca e sviluppo da svolgere nello spazio. Nel quadro della collaborazione, il cosmonauta Tenente Colonnello Walter Villadei, individuato dall’Aeronautica Militare, si addestrerà presso il polo aerospaziale di Houston negli Stati Uniti d’America. Nel corso della specializzazione presso la NASA attraverso la ditta delegata AXIOM SPACE l’Ufficiale italiano ricoprirà anche le funzioni di liaison per l’attività di sviluppo industriale con gli enti di ricerca emiliano romagnoli che intenderanno sviluppare un progetto di cooperazione diretta con gli operatori statunitensi del settore spaziale.