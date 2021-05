Cafiero De Raho a Sky TG24: "Recovery boccone ghiotto per mafie"

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, noto anche come Recovery plan, è un "boccone ghiotto per le mafie" e per questo occorre "prestare attenzione su appalti e società" dei progetti previsti con i fondi europei stanziati per la ripartenza dopo l'emergenza Covid. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho a Sky TG24.