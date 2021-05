Riace, pm chiede di condannare l’ex sindaco Lucano a 7 anni e 11 mesi

Ad aprire la requisitoria dell'accusa è stato il procuratore della Repubblica di Locri Luigi D'Alessio. “Questo non è un processo al nobile e reale fine dell'accoglienza. Non è mai stato nelle intenzioni della Procura contrastare il principio fondamentale dell'accoglienza dei migranti. Quello che ha mosso questa indagine è stata la consapevolezza dell'agire in modo opposto nel favorire l'accoglienza", ha detto. "L'indagine – ha aggiunto – ha riguardato la mala gestio dei progetti di accoglienza e le vere parti offese sono stati gli stessi immigrati visto che a questi ultimi sono state date le briciole dei finanziamenti elargiti dallo Stato. In questa vicenda non sono state le norme ma si è cercato di giustificare un fine nobile con una commissione di reati. Qui non deve quindi passare il principio del giustificazionalismo". Dopo D’Alessio è intervenuto il pm Michele Permunian, che ha formulare le richieste al Tribunale di Locri.

La reazione di Mimmo Lucano

Lucano non era presente in aula. Poco dopo la richiesta dell’accusa, è arrivato il suo commento. "La richiesta così alta – ha detto – è l'ennesima dimostrazione che Riace e il modello che avevamo realizzato fanno paura. È stato un ideale politico che vogliono distruggere. Non è un caso che comincia tutto nel 2016 quando l'area progressista apre le porte alla criminalizzazione della solidarietà in Italia e in Europa. Dopo arriva Salvini e completa l'opera. Non è nemmeno un caso che oggi a Riace l'accoglienza ancora resiste e la mission continua senza fondi pubblici e tra mille difficoltà. Questa è la risposta più forte. Oggi è stata la giornata della Procura. Ma l'ultimo capitolo si deve ancora scrivere". L’ex sindaco ha aggiunto che “alcune accuse sono completamente inventate. Il profilo che hanno tratteggiato non corrisponde al mio”. E ancora: "La Procura insiste che io ho avuto motivazioni politiche legate a candidature. Quello che non dice il pm è che io non mi sono mai candidato se non al Comune di Riace rifiutando proposte come quella al Parlamento europeo, alle politiche e alle regionali. All'inizio mi hanno accusato di aver fatto sparire milioni di euro, poi il teorema della Procura è cambiato perché il dibattimento ha dimostrato che non era vero e così hanno ripiegato su motivazioni politiche inesistenti".