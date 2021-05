Terremoto a Gubbio, scossa di magnitudo 4.0

Il sisma si è verificato questa mattina a una profondità di 10 chilometri. Al momento non sono giunte segnalazioni di danni a persone o cose

Un terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto stamani a Gubbio alle ore 9.56 a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche nel capoluogo umbro. Lo comunica in un tweet l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Al momento non sono giunte al centralino dei vigili del fuoco segnalazioni di danni a persone o cose. Sono in corso verifiche nella zona dell'epicentro. Alle ore 10,7 si è verificata un'altra scossa, sempre a Gubbio, di magnitudo 3.1, anche questa volta, si legge nel sito dell'Ingv, a 10 chilometri di profondità. Ieri sera alle 22.22 nella stessa zona c'era stato un terremoto 2.8.