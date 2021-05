Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 14 maggio

Sono 7.567 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 8.085 ), a fronte di 298.186 tamponi giornalieri effettuati (ieri 287.026). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,5% (ieri 2,8%). Sono 182 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive sono 1.860 (-33), con 99 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 14 maggio sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.146.722. Le vittime in totale sono 123.927, con 182 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale di 3.683.189. I ricoverati con sintomi sono 13.050 (-558). Sono invece 324.696 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 62.405.408 - di cui 47.260.816 processati con test molecolare e 15.144.592 con test antigenico rapido -, in aumento di 298.186 rispetto al 13 maggio. Le persone testate sono finora 26.954.888, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Abruzzo comunica che dai casi positivi totali è stato eliminato 1 caso dei giorni passati in quanto duplicato. La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati sono stati eliminati 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Inoltre, dei nuovi 26.725 tamponi molecolari comunicati quest'oggi, 12.915 rappresentano il recupero di tamponi relativi ai giorni 11, 12 e 13 maggio da parte di uno dei laboratori afferenti alla rete regionale, per problemi informatici di trasmissione dei dati. La Regione Sardegna comunica che tra i casi comunicati oggi, 15 sono relativi all'equipaggio di una nave petroliera in rada a Sarroch (CA).