Reinhold Messner a 77 anni si risposa per la terza volta

Reinhold Messner si sposa per la terza volta. Nelle prossime settimane il 77enne 'Re degli Ottomila', primo alpinista della storia a livello mondiale ad aver raggiunto la vetta delle 14 montagne della terra sopra gli 8.000 metri senza l'ausilio di bombole di ossigeno, si sposerà con Diane Schumacher, lussemburghese di origine e 35 anni più giovane di lui. La prima apparizione in pubblico di Messner assieme alla nuova compagna risale al 1 agosto del 2019, quando a Solda ai piedi dell'Ortles, alla presenza della cancelliera tedesca Angela Merkel, era ospite ad una serata cinematografica.

“Siamo molto felici”

Le pubblicazioni sono state affisse al Comune di Castelbello-Ciardes. "E' un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo, siamo molto felici altrimenti non ci sposeremo", ha detto Messner al quotidiano altoatesino Tageszeitung che ha riportato la notizia. Per il momento data e soprattutto luogo delle nozze sono top secret. Per Messner quello con Diane Schumacher sarà il terzo matrimonio.