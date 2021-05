Non stira e non cucina: il marito chiede il divorzio, ma ha torto

“Mia moglie non lava e non cucina: chiedo il divorzio”. Una barzelletta? No, una notizia vera che arriva da Foggia dove il giudice civile Paolo Rizzi - nella sentenza del 5 maggio 2021 - ha dato torto al marito per mancanza di prove e fatto chiarezza rispetto alle accuse. Nessuno poteva dimostrare quanto sostenuto dall’uomo, cioè che i litigi nella coppia avvenivano perché la moglie “non si prendeva cura di lui”, più precisamente non cucinava, non lavava e non stirava i suoi vestiti. Dunque, non avrebbe collaborato all’interesse e benessere della famiglia.