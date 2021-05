Il nuovo strumento dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) predisposto in collaborazione con l’ANCI è il primo effetto concreto del Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, previsto dal Decreto Rilancio del 2020. Sarà possibile presentare le istanze fino alla mezzanotte del 5 dicembre 2021

Arriva il bando "Cultura Missione Comune – 2021", un nuovo strumento dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) predisposto in collaborazione con l’ANCI che prevede, per i beneficiari, finanziamenti a tasso zero per interventi dedicati ai beni culturali. Il bando è il primo effetto concreto e positivo del Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, previsto dall’art. 184 comma 4 del Decreto Rilancio del 2020, promosso dal Ministero della Cultura e dedicato al patrimonio degli Enti Locali e delle Regioni.