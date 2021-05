Meteo, le previsioni di martedì 11 maggio

Archiviato un weekend soleggiato e mite, un’intensa perturbazione atlantica è in arrivo sul nostro Paese. Martedì sarà la giornata peggiore. Piogge, temporali si abbatteranno al Centro Nord con possibili nubifragi. Durante il maltempo è previsto un crollo delle temperature fino a 10 gradi. Al Sud resisterà l’estate

Dopo un fine settimana (e buona parte del lunedì) caratterizzati da tempo stabile e soleggiato, l’Italia verrà investita da una perturbazione molto intensa. Le prime aree interessate saranno quelle settentrionali (prima Ovest e poi Est), poi il maltempo si sposterà anche al Centro. Nella prima parte della giornata piogge diffuse sul Nord-Ovest, Veneto, Trentino Alto, Adige, Emilia occidentale e Toscana. Nel pomeriggio le precipitazioni si estenderanno anche al Lazio, Umbria e Marche; la sera piogge in arrivo anche nel resto del Centro e sulla Campania, si intensificheranno sul Nord-Est. Non si escludono locali rovesci o temporali. I quantitativi di pioggia attesi potranno risultare localmente abbondanti, in particolare sul nord del Piemonte, Liguria, su molte aree della Lombardia, sul Trentino. Fino al tardo pomeriggio prevalenza di sole su Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia. Temperature molto elevate sul medio e basso Adriatico con valori fino a 30 gradi.

Le previsioni al Nord

Giornata di forte maltempo con piogge, rovesci e isolati temporali. Allerta per possibili precipitazioni molto intense. Temperature in calo di molto gradi con valori diurni comprese tra 14 e 18 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata nuvolosa sin dal mattino con nubi in aumento con il passare delle ore e piogge intense sul versante tirrenico. Piovoso anche in Umbria. Temperature massime comprese tra 19 e 23 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo estivo al Meridione con caldo intenso in Puglia (valori fino a 32 gradi). Entro sera deboli piogge su Campania e Molise. Massime comprese tra 24 e 28 gradi.