Incidente in pista al Mugello, morto un pilota di moto

L'incidente in pista

Il pilota è rimasto coinvolto, con altri partecipanti, in un incidente di gara. Subito soccorso e rianimato in pista dallo staff medico del Mugello, il 59enne è stato trasportato al centro medico del circuito dove è deceduto. Federmoto, il promotore del trofeo, e l'Autodromo del Mugello hanno congiuntamente deciso l'interruzione della manifestazione. Il presidente Fmi, Giovanni Copioli, ha dichiarato, come si legge anche sul sito di Federmoto: “In questo drammatico momento mi unisco alla famiglia con cordoglio e partecipazione. Una fatalità ci ha privato di un appassionato vero ed ha funestato un Trofeo dove proprio la passione è protagonista”.