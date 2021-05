Sassuolo, trovate ossa di donna: forse resti di Paola Landini

La donna di 44 anni era scomparsa insieme a due pistole il 15 maggio del 2012. Per la soluzione del giallo si attende ora l'esame del DNA

Un ragazzo scomparso a dicembre, un mistero senza risposta che porta forse alla soluzione di un caso vecchio quasi 10 anni. Ma cosa c’entra Alessandro Venturelli, il giovane 21enne di cui non si hanno più tracce da 5 mesi con Paola Landini la donna di 44anni svanita nel nulla nel 2012? Niente se non una strana coincidenza. Le ricerche del ragazzo condotte da protezione civile, vigili del fuoco e soccorso alpino e speleologico hanno portato al ritrovamento, due giorni fa, di frammenti ossei umani appartenenti ad una donna. I resti nascosti dalla boscaglia erano sparpagliati in vari punti probabilmente spostati da qualche animale selvatico.