Meteo, le previsioni di martedì 27 aprile

Il meteo al Nord

Al Nord arriva una perturbazione atlantica, con precipitazioni diffuse, localmente deboli sui settori prealpini dal pomeriggio. La neve cadrà a quote superiori ai 1.700-1.800 metri. A Milano attesa la pioggia, così come a Torino.

Il meteo al Centro

Cielo via via più coperto su tutte le regioni del Centro. Precipitazioni in arrivo su Toscana, Umbria e Marche, localmente sul Lazio, anche temporalesche. A Roma cielo nuvoloso, mentre a Firenze prevista pioggia.

Il meteo al Sud

Giornata asciutta e con clima mite su tutte le regioni del Sud. Il cielo si presenterà più nuvoloso in Puglia e con nubi di passaggio sul resto delle regioni. Clima caldo. A Napoli giornata soleggiata con qualche nuvola, così come a Palermo.