Covid, Fedriga: Proponiamo coprifuoco alle 23

Le parole del presidente della Conferenza delle Regioni in un'intervista in cui si è parlato anche di riaperture dei ristoranti al chiuso. Il tema del coprifuoco dovrebbe essere al centro del prossimo Consiglio dei ministri

"Sul coprifuoco c'è un'interlocuzione con il Governo. La Conferenza delle Regioni propone, misura assolutamente responsabile, l'ampliamento di un'ora, fino alle 23, per permettere alle attività, nei limiti delle regole, di avere un minimo di respiro". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Radio Capital.

Il tema in Cdm

Il tema del coprifuoco (I PAESI DEL MONDO DOVE E' IN VIGORE) dovrebbe essere al centro del prossimo Consiglio dei ministri. Le misure del prossimo decreto Covid saranno valide fino al 31 luglio.

Fedriga: "Proposto di riaprire ristoranti al chiuso prima di giugno"

Sul resto delle riaperture in senso più ampio, Fedriga ha commentato nella stessa intervista: "Riaprire i ristoranti al chiuso prima del primo giugno è la nostra proposta, dopodiché non decidono le Regioni ma il Governo. Stiamo cercando di porci in modo costruttivo". Infine, ricordando che secondo la bozza del decreto legge dalla prossima settimana nelle zone gialle saranno aperti la sera solo i ristoranti all'aperto, ha aggiunto: "E' una forte limitazione, che spero nelle prossime settimane possa essere superata".