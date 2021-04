Meteo, le previsioni di giovedì 15 aprile

Tempo instabile e temperature sotto la media del periodo. Piovaschi occasionali in Pianura Padana, neve sulle Alpi a 6-800 metri e sull'Appennino a 1.400 metri, piogge più forti in Sicilia, bassa Calabria e poi in Sardegna. Sul resto delle regioni tempo più asciutto e a tratti anche più soleggiato

Un giovedì caratterizzato da tempo instabile e temperature sotto la media del periodo: sono queste le previsioni meteo per il 15 aprile. In particolare, il tempo sarà più incerto al Nord (con piovaschi), sui rilievi abruzzesi, laziali e sulla bassa Toscana. Piogge in Sicilia e bassa Calabria e poi in Sardegna. Sul resto delle regioni tempo più asciutto e a tratti anche più soleggiato. Neve attesa sulle Alpi a 6-800 metri e sull'Appennino a 1.400 metri. Venti deboli, variabili (LE PREVISIONI).