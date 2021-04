Meteo, le previsioni di martedì 13 aprile

Sarà una giornata di nubi e pioggia su gran parte del Paese. Precipitazioni più intense al Centro e al Sud, dove sono attesi fenomeni anche a carattere temporalesco. Neve in quota soprattutto al Nord. Temperature in lieve calo, con massime comprese tra i 13 e i 21 gradi. Venti generalmente moderati e mari mossi

Quella di martedì 13 aprile sarà una giornata di nubi e pioggia su gran parte del Paese. Le precipitazioni saranno più intense al Centro e al Sud, dove sono attesi fenomeni anche a carattere temporalesco. Neve in quota soprattutto al Nord. Temperature in lieve calo, con massime comprese tra i 13 e i 21 gradi. Venti generalmente moderati e mari mossi.

Le previsioni al Nord

Pioggia al Nord. Instabilità dal mattino soprattutto a Nord Est con piogge e acquazzoni diffusi, più asciutto e con maggiori schiarite il versante Nord Ovest. Ancora piogge nel pomeriggio su Triveneto ed Emilia Romagna, nubi sparse altrove. Condizioni in miglioramento in serata, con qualche fenomeno residuo. Neve sopra i 600 metri. Temperature in calo con massime comprese tra i 13 e i 17 gradi. Venti moderati o forti da Nord Est e mari mossi o molto mossi. Qualche nube e 14 gradi a Milano, sole e 13 gradi a Torino.

Le previsioni al Centro

Instabile anche al Centro. Piogge sparse su tutti i settori fin dal mattino. Nel pomeriggio ancora maltempo e temporali su tutte le regioni centrali. In serata condizioni in attenuamento con residue precipitazioni sui settori interni e sulle coste adriatiche. Neve a partire dai 1000 metri. Temperature stazionarie con massime comprese tra i 15 e i 20 gradi. Venti moderati da Nord e mari mossi o molto mossi. Pioggia a Roma e a Firenze con temperature di 15 e 11 gradi.

Le previsioni al Sud

Precipitazioni al Sud. Locali piogge e acquazzoni su Campania e Basilicata dal mattino. Nel pomeriggio piogge e temporali interesseranno gran parte delle regioni peninsulari. Ancora rovesci in serata su Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Temperature stabili con massime comprese tra i 16 e i 21 gradi. Venti moderati da Nord Ovest e mari mossi. Pioggia e 15 gradi a Napoli, sole e 17 gradi a Palermo.