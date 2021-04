Blackout in Vallagarina, a Rovereto fabbriche e ospedali bloccati

In Vallagarina attorno alle 9.30 e per due volte nell'arco di un quarto d'ora è mancata la corrente nella zona sud della città. Fabbriche ed ospedale hanno subito uno stop per affontare gli imprevisti: ascensori bloccati e verifica dei generatori per garantire la continuità di fornitura elettrica.

Le possibili cause

Si indaga sulla causa del guasto alla rete elettrica, che potrebbe essere legato all'incendio boschivo segnalato stamattina in zona Serravalle di Ala. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Ala ed Avio. La nuvola di fumo che si è alzata stamattina a Lizzanella non era provocata dall'incendio, ma dai gruppi elettronici della fabbrica Suanfarma: a causa del blackout sono partiti i gruppi di continuità, ma il lungo inutilizzo aveva probabilmente intasato i tubi di scarico che hanno prodotto un nuvolone di fumo.