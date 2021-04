Meteo, le previsioni di martedì 6 aprile

Da martedì lo scenario meteo cambierà completamente. Dall’Europa settentrionale aria fredda raggiungerà il Mediterraneo dando vita anche in Italia ad una breve ma vivace fase invernale

Vento freddo, pioggia, neve e temperature fino a 15 gradi sotto la media di stagione. E’ la classica “coda d'inverno” che colpirà da martedì buona parte del Paese. Particolarmente colpita l’area adriatica con la neve che ritornerà al Nord est anche in pianura. Venti di bora e grecale soffieranno già dal mattino: il tempo peggiorerà rapidamente sul Triveneto e l'Emilia Romagna con precipitazioni a tratti temporalesche e neve sulle Alpi a quote collinari (3-500 metri) e sugli Appennini emiliano-romagnoli. Col passare delle ore il maltempo interesserà Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, e Molise mentre qualche rovescio potrà interessare anche la Lombardia. La neve sulle regioni centrali cadrà a quote sempre più basse fino a 5-600 metri di quota entro sera.

Crollo delle temperature

Complice il vento freddo le temperature subiranno un deciso calo andando sotto la media del periodo di quasi 15 gradi: di giorno non si supereranno i 9-13 gradi, mentre di notte si finirà sotto o zero, specie sulla Pianura Padana. Mercoledì il maltempo si porterà verso Sud colpendo principalmente gli Appennini sempre con nevicate a quote collinari ma nel frattempo, al Nord, avanzerà un'area di alta pressione che tra giovedì e venerdì porterà il bel tempo su tutte le regioni.

Le previsioni al Nord

Veloce irruzione fredda accompagnata da un peggioramento del tempo soprattutto sulle Alpi e il Nord est. Rovesci e nevicate sull’Appennino settentrionale. Precipitazioni più isolate in Lombardia. Clima ventoso e freddo. Massime comprese tra 8 e 13 gradi.

Le previsioni al Centro

Peggioramento del tempo con un rinforzo dei venti. Piogge e nevicate a quote sempre più basse su Marche, Umbria, Toscana e Lazio. Farà più freddo con massime comprese tra 10 e 15 gradi.

Le previsioni al Sud

Situazione più tranquilla al Sud con un avvio di giornata asciutto. Peggioramento dal pomeriggio a partire dalla Campania e dalla Puglia. Temperature in rialzo con massime fino a 20 gradi.