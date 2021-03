Meteo, le previsioni di martedì 30 marzo

L'anticiclone africano interesserà tutto il Paese almeno fino a venerdì 2 aprile con una crescita delle temperature che saliranno sopra la media del periodo di quasi 10 gradi al Centro e al Nord. Gran parte della settimana l’Italia sarà avvolta da un caldo dal sapore estivo: la presenza anticiclonica garantirà giornate diffusamente soleggiate o con cieli poco nuvolosi. Da segnalare soltanto la possibilità di alcune foschie o isolati banchi di nebbia al primo mattino sulla Pianura Padana. L'ampio soleggiamento favorirà un aumento dei valori massimi che potranno toccare punte di 25-26 gradi in Toscana e in Emilia. Qualche grado in meno su Piemonte, Lombardia e Veneto. Al Sud le temperature risulteranno più basse e saliranno fino i 22 gradi. Questa situazione durerà fino a venerdì, poi si farà strada una perturbazione atlantica che riporterà il maltempo e più freddo per le festività pasquali.

Le previsioni al Nord

L’ulteriore rinforzo dell’alta pressione porterà una giornata ampiamente soleggiata salvo locali velature e foschie mattutine in Val Padana. Sempre più caldo con punte di 24 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo soleggiato o poco nuvoloso ovunque con qualche disturbo sull’area appenninica ma senza piogge. Massime comprese tra 18 e 24 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo stabile e soleggiato anche al Sud salvo nuvolosità pomeridiana sull’ Appennino senza precipitazioni. Temperature stazionarie e comunque abbastanza elevate comprese tra 18 e 22 gradi.