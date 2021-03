Piacenza, insulti a scuola per una studentessa dopo l'aborto

“Una mia compagna di classe ha abortito. Questo è quello che ci siamo ritrovati sulla porta della nostra classe e su quelle del nostro piano – ha scritto la sua compagna condividendo le immagini dei foglietti con immagini di un feto e frasi offensive - Mi viene da vomitare e vorrei prendere a ceffoni tutti quei sfigati che hanno fatto sta cosa, fanno veramente venire il vomito”. E allega al post denuncia le immagini con frasi come: "io feto, tu aborto" o "questo eri tu".

La dirigente scolastica avrebbe intanto avviato un’indagine interna per individuare i responsabili dell’accaduto. Ma è arrivato il sostegno anche da parte di molti ragazzi dell’istituto: “Tutto questo succede nel mio liceo sulle porte della mia classe e del mio piano. Spero che chi ha fatto questo veda il post e si renda conto di quanto si debba vergognare”, ha scritto un’altra compagna.

La solidarietà di "Non una di meno"

Nel frattempo è giunto il supporto di “Non una di meno – Piacenza”, che ha commentato l’accaduto sulla sua pagina Facebook. “Dopo più di 40 anni dalla 194 siamo ancora in un Paese dove la libertà di scelta viene additata e giudicata – si legge nel post dell’associazione - Dove devi sentirti in colpa per la SCELTA che fai”. Poi si conclude esprimendo vicinanza alla studentessa: “Alla ragazza tutta la nostra solidarietà e il suo pieno diritto di restare anonima”. E infine: “Fuori gli obiettori da scuole e ospedali! Fuori gli obiettori dalle nostre vite!