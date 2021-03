Le previsioni meteo del weekend dal 27 al 28 marzo

Le previsioni di sabato 27 marzo

Le previsioni al Nord

Precipitazioni al Nord. Cieli coperti dal mattino, piogge sparse e neve sulle Alpi di Trentino, Lombardia e Friuli. Nel pomeriggio ancora deboli piogge e cieli irregolarmente nuvolosi. La situazione andrà migliorando in serata, residue precipitazioni tra Veneto e Liguria. Neve dai 1000 metri. Temperature in lieve calo con massime comprese tra i 14 e i 18 gradi. Venti deboli da Sud e mari poco mossi o mossi. Pioggia e 17 gradi a Milano, per lo più soleggiato e 16 gradi a Torino.

Le previsioni al Centro

Nubi al Centro. Nuvole in mattinata su tutta l’area e lievi piogge in Toscana. Nel pomeriggio possibili precipitazioni anche su Umbria e Marche, variabile altrove. Aperture in serata e nuvolosità persistente in toscana. Temperature stabili con massime comprese tra i 15 e i 20 gradi. Venti moderati da Sud Ovest e mari poco mossi o mossi. Nubi e 18 gradi a Roma, pioggia e 19 gradi a Firenze.

Le previsioni al Sud

Cieli coperti al Sud. Al mattino nubi su tutte le regioni, senza fenomeni associati. Le stesse condizioni proseguiranno anche nel pomeriggio, con qualche apertura in Sicilia. In serata attesi miglioramenti con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve aumento con massime comprese tra i 16 e i 20 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari da poco mossi a molto mossi. Nubi e 16 gradi a Napoli, parzialmente nuvoloso e 19 gradi a Palermo.

Le previsioni di domenica 28 marzo

Le previsioni Nord

Nubi e piogge al Nord. Al mattino cieli coperti con piogge locali su Liguria e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ancora nuvolosità, con piogge su Friuli Venezia Giulia e Veneto. Ancora nubi in serata ma senza precipitazioni. Temperature stabili con massime comprese tra i 14 e i 19 gradi. Venti moderati da Sud Est e mari poco mossi o mossi. Parzialmente nuvoloso a Milano e Torino, con temperature di 18 e 14 gradi.

Le previsioni al Centro

Cieli coperti al Centro. Nuvolosità dal mattino su tutti i settori, ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio le nubi si alterneranno a qualche schiarita. In serata proseguiranno le stesse condizioni, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature stabili con massime comprese tra i 15 e i 22 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari poco mossi. Sole e 20 gradi a Roma, prevalentemente soleggiato e 22 gradi a Firenze.

Le previsioni al Sud

Nuvoloso al Sud. Al mattino nubi sparse alternate a schiarite su tutte le regioni. Nel pomeriggio condizioni stabili, con qualche addensamento nuvoloso, ma senza precipitazioni. Tempo asciutto su tutta l’area anche in serata, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature in rialzo con massime comprese tra i 17 e i 22 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari poco mossi o localmente mossi. Sole e 19 gradi sia a Napoli che a Palermo.