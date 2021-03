Venezia, via libera all'attracco temporaneo grandi navi a Marghera

Al fine di tutelare un patrimonio storico-culturale "non solo italiano ma del mondo intero", i ministri della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, della Cultura, Dario Franceschini, del Turismo, Massimo Garavaglia e delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, hanno concordato, come si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture, di "dirottare in via temporanea il traffico delle grandi navi da Venezia verso Marghera".