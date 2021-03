Giovane accoltellata a Mogliano Veneto: è grave. Fermato un 16enne

L'aggressione in via Marigliana

L'aggressione è avvenuta in via Marignana, strada di campagna sulla quale si affacciano un paio di ristoranti e alcune ville. La vittima stava correndo lungo il bordo della via alberata quando, secondo quanto riferito dai testimoni, è stata avvicinata dal ragazzino in bicicletta. Tra i due, entrambi italiani con residenza a Mogliano, sarebbe nata una colluttazione durante la quale la giovane sarebbe stata colpita con una decina di fendenti. Dopo l'aggressione la 26enne è finita nel fossato che costeggia la strada. Anche il minorenne ha perso l'equilibrio ed è caduto in acqua.

I soccorsi e il fermo del ragazzo

Alcuni operai transitati pochi minuti dopo l'aggressione con la loro auto hanno notato la bicicletta capovolta e si sono fermati. Ignari di quanto era realmente accaduto, hanno pensato ad un incidente. Hanno aiutato prima il presunto aggressore a uscire dall'acqua, poi hanno fatto lo stesso con la donna. Solo dopo averla distesa sull'asfalto si sono accorti che era incosciente e coperta di sangue. Mentre un elicottero ha trasportato la giovane in gravi condizioni all'ospedale di Treviso, i carabinieri hanno bloccato il ragazzo e recuperato l'arma usata per l'accoltellamento. Il gesto, secondo quanto riferito dai militari, sarebbe stato compiuto allo scopo di mettere a segno una rapina.