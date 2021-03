Scuola, graduatorie Ata terza fascia: come compilare la domanda online

Aperta la piattaforma su Istanze online per compilare la domanda per l'inserimento o l'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di supplenza per il personale Ata della scuola pubblica. Sarebbero interessate oltre due milioni di persone. C’è tempo fino al 22 aprile. Numerosi i profili professionali per i quali ci si può iscrivere

È iniziata oggi, dalle ore 9, l'apertura della piattaforma su Istanze online per la compilazione della domanda per l'inserimento o l'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di supplenza per il personale Ata della scuola pubblica. Si tratta di una procedura valida per il triennio 2021/23. Da alcune stime sarebbero interessate oltre due milioni di persone. Sono graduatorie utilizzate esclusivamente per le supplenze, temporanee, legate alle esigenze di servizio.

Chi può fare domanda

Numerosi sono i profili professionali per i quali si può presentare domanda: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere. Le istanze saranno presentate obbligatoriamente per la prima volta attraverso il sistema Istanze Online, previa registrazione nella piattaforma SPID per la propria identità digitale. Le domande possono essere presentate fino al 22 aprile.