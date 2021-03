Meteo, le previsioni di lunedì 22 marzo

La settimana inizia con sole e clima mite di giorno al Nord, tempo instabile dalle Marche meridionali alla Puglia, sugli Appennini, in Calabria e sulla Sicilia settentrionale con possibili temporali, venti forti e nevicate a bassa quota. Ma, a parte gli ultimi colpi di coda dell’inverno, il meteo è in miglioramento quasi ovunque

Inizio settimana caratterizzato da un deciso miglioramento delle condizioni meteo, anche se è atteso un ultimo colpo di coda dell’inverno. Miglioramento che riguarderà pure le aree del Sud Italia, anche se sulle zone peninsulari e sulla Sicilia ci saranno ancora piogge e temporali. Per lunedì 22 marzo, in particolare, le previsioni meteo annunciano sole e clima mite di giorno al Nord, tempo instabile dalle Marche meridionali alla Puglia, sugli Appennini, in Calabria e sulla Sicilia settentrionale con possibili temporali, venti forti e nevicate a bassa quota (LE PREVISIONI).