Meteo, le previsioni di giovedì 18 marzo

Sarà in gran parte compromesso il tempo nel prossimo fine settimana. Da giovedì arriverà sull’Italia aria di origine artica che determinerà un importante calo termico su tutte le regioni. Da venerdì la formazione di un primo ciclone sul basso Tirreno porterà neve a quote collinari in Appennino. Le precipitazioni saranno deboli sull'arco alpino, più consistenti e con temporali al Centro Sud.

Weekend freddo e perturbato

Sabato sono attese altre precipitazioni che riguarderanno ancora una volta le regioni centrali e meridionali con altri temporali e nevicate sugli Appennini sempre a quote basse. Domenica un grave peggioramento è atteso in Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania con il rischio di nubifragi. Continueranno a soffiare venti forti con raffiche fino a 100 km orari sul Tirreno, sulle due Isole Maggiori e fino a 70 sul medio e alto Adriatico.

Le previsioni al Nord

Nuvole in aumento su tutti i settori ma senza piogge particolari ad eccezione di deboli fenomeni sulle Prealpi e in Emilia. Neve al di sopra dei 600 metri. Massime in calo con valori tra 9 e 12 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo instabile sull’area adriatica dove saranno possibili deboli piogge dal pomeriggio. Neve a quote collinari in forma isolata. Temperature in calo con massime tra 9 e 14 gradi.

Le previsioni al Sud

Situazione perturbata al Meridione con piogge e locali temporali specie su Sicilia e Calabria. Neve in Appennino. Massime in calo e comprese tra 10 e 15 gradi.