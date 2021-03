Meteo, le previsioni di mercoledì 17 marzo. VIDEO

Sull’Italia stanno irrompendo venti settentrionali che soffieranno per tutta la settimana. L'aria fredda, oltre a provocare un calo delle temperature, sta generando una diffusa instabilità, specie al Sud. Da venerdì e per tutto il weekend è prevista un’intensa ondata di maltempo con piogge, freddo e neve fino in pianura

Nei prossimi giorni dovremo fare i conti con un clima sempre più freddo a causa dell’irruzione di correnti gelide di provenienza artica. Un ribaltone in piena regola con temporali, venti forti di bora e grecale e la possibilità di nevicate fin quasi in pianura. Mercoledì è atteso un calo delle temperature, con valori decisamente bassi, anche vicini allo zero nella successiva nottata, al Nord e le vallate del Centro. La giornata inizierà con tempo prevalentemente stabile ovunque poi, nel corso della giornata è atteso un peggioramento del tempo sulla Sardegna e sui rilievi appenninici. Sarà l’anticipo di un forte cambiamento del tempo che si concretizzerà tra venerdì e tutto il fine settimana. Da giovedì i venti si faranno sempre più freddi e il tempo peggiorerà in modo più deciso al Centro Sud mentre sul resto del Paese la situazione continuerà a rimanere abbastanza tranquilla.

Le previsioni al Nord

Giornata piuttosto tranquilla e con temperature senza grosse variazioni. Deboli nevicate sulle Alpi di confine. Massime comprese tra 11 e 15 gradi.

Le previsioni al Centro

Cambia il tempo sulla Sardegna dove sono previste piogge e rovesci. Ancora bel tempo sulle altre regioni con disturbi sui rilievi appenninici. Massime comprese tra 12 e 15 gradi. Ventoso.

Le previsioni al Sud

Tempo ancora instabile e caratterizzato da estrema variabilità. Possibili piogge, isolati rovesci e neve in Appennino al di sopra degli 800 metri. Massime tra 12 e 15 gradi.