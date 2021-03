Covid, Sara Gandini a Sky TG24: "Tasso positivi inferiore in studenti"

"Durante la seconda ondata del Covid-19, tra settembre e dicembre 2020, la positività tra gli studenti era circa al 39% in meno rispetto alla popolazione generale. I contagi avvengono di più da adulto ad adulto, da insegnante ad insegnante". Lo ha detto l'epidemiologa Sara Gandini a Sky TG24, citando uno studio condotto in Georgia, negli Usa (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

"Scuola tra i luoghi più sicuri"

Soffermandosi sulla variante inglese del coronavirus, la docente dell'Università Statale di Milano ha detto "è vero che si trasmette con più facilità , ma in maniera simile in tutte le fasce di età” e non soltanto tra i più giovani. Gandini ha anche aggiunto che "la scuola non è sicura al 100% perché nessun posto lo è, ma è uno dei luoghi più sicuri" e che "le chiusure hanno delle conseguenze, dei risvolti psicologici" dimostrati anche da diversi studi scientifici.