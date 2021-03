Ancona, monossido di carbonio uccide anziano. Gravi moglie e figlio

Una perdita di monossido di carbonio proveniente dalla caldaia di casa ha ucciso nella notte un 80enne di Ancona, Giorgio Paladini, mentre sua moglie Lucia, di 74 anni, e il figlio Andrea, di 51 anni, sono stati ricoverati in codice rosso in ospedale.

Prognosi riservato per donna e figlio

È successo ieri notte in un appartamento al secondo piano di una palazzina del quartiere Le Grazie. E' stato un amico del figlio della coppia a dare l'allarme: non rispondeva al telefono, ha quindi raggiunto l'abitazione e, vedendo tutto spento, ha chiesto aiuto a un parente. Quando i sanitari sono entrati in casa, per l'anziano capofamiglia non c'era più nulla da fare: l'hanno trovato senza vita in camera da letto. Per la moglie della vittima e il figlio, i soccorsi potrebbero essere arrivati in tempo: da quanto si è appreso, sono stati trasferiti prima all'ospedale regionale di Torrette e poi al Centro Iperbarico di Ravenna. Per loro la prognosi è riservata.